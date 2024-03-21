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Otomobilin otobüs durağına daldığı kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

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Giriş: 21.03.2024 14:42
Güncelleme:21.03.2024 14:43
Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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