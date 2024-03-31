31 Mart 2024, Pazar
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Otomobilin hurdaya döndüğü kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta duran otomobile kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Tekandız mevkiinde meydana gelen kazanın ardından olay yerinden kaçan damperli kamyon ve sürücüsünün kimliği jandarmanın çalışmaları sonuca tespit edildi.