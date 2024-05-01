01 Mayıs 2024, Çarşamba
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Otomobil şarampole uçtu! 1’i bebek 6 kişi yaralandı
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Gücük köyü tren istasyonu yakınında meydana geldi. N.I. idaresindeki 58 ACJ 751 plakalı Ford marka otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü N.I. ile D.Y., K.Ş., A.I., Y.S.Ş. ve bir bebek yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.