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Otomobil, giyim mağazasına daldı

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Giriş: 30.03.2024 16:00
Güncelleme:30.03.2024 16:00
Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, giyim mağazasının kapısından içeri daldı. Kazada, otomobil ve mağazada hasar oluştu.
Otomobil, giyim mağazasına daldı
Otomobil, giyim mağazasına daldı
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