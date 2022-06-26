Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?

Çeyrek asırdır koleksiyonerlik yapan Enver Beşinci, ‘Bu belgeler bize ait değil, insanlığın malı. Biz sadece muhafaza ederek geleceğe bir köprü olması açısından kültür ve ilim zenginliğimizi geçmişten geleceğe tebarüz eden o geleneği, nasıl ulaştırabiliriz’ derdinde olduğunu söyledi.