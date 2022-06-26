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Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?

AA
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Giriş: 26.06.2022 14:08
Çeyrek asırdır koleksiyonerlik yapan Enver Beşinci, ‘Bu belgeler bize ait değil, insanlığın malı. Biz sadece muhafaza ederek geleceğe bir köprü olması açısından kültür ve ilim zenginliğimizi geçmişten geleceğe tebarüz eden o geleneği, nasıl ulaştırabiliriz’ derdinde olduğunu söyledi.
Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?
Osmanlı’da mezuniyet belgeleri nelerdi?
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