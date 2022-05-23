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Osmaniye'de şaşkına çeviren olay! Kümese girince şoke oldu... Yumurtayı görünce korkup kaçtı

İHA
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Giriş: 23.05.2022 12:41
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını gören 80 yaşındaki Osman Çeribaş, neye uğradığını şaşırdı. Hemen oğluna haber veren Çeribaş, "Korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım." dedi.
Kümese girince şoke oldu! Korkup kaçtı KÜMESE GİRİNCE ŞOKE OLDU! KORKUP KAÇTI

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