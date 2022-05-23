23 Mayıs 2022, Pazartesi
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Osmaniye'de şaşkına çeviren olay! Kümese girince şoke oldu... Yumurtayı görünce korkup kaçtı
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını gören 80 yaşındaki Osman Çeribaş, neye uğradığını şaşırdı. Hemen oğluna haber veren Çeribaş, "Korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım." dedi.