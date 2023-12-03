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Osmaniye'de 3 bin 875 konut yapılacak

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Giriş: 03.12.2023 18:35
Deprem konutları hızla yükseliyor. Şimdi çalışmaların sürdüğü kentlerden biri olan Osmaniye'ye gideceğiz, oradaki son durumu A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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