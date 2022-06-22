22 Haziran 2022, Çarşamba
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Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu! Özel Harekat da destek veriyor
Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.