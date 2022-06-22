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Osmaniye merkezli zehir tacirlerine "şafak" operasyonu! Özel Harekat da destek veriyor

DHA
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Giriş: 22.06.2022 09:31
Osmaniye merkezli, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Zehir tacirlerine şafak operasyonu!
Zehir tacirlerine "şafak" operasyonu!
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