17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ormanlık alanda kanlı bahis: 25 gözaltı

Ormanlık alanda kanlı bahis: 25 gözaltı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2023 10:59
Sarıyer’de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Köpek dövüşü kumarını organize ettiği tespit edilen B.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. Alanda ele geçirilen Malaklı ırkı köpek ise koruma altına alındı.
Avcılar’da pitbullu bıçaklı saldırgan kamerada!
Avcılar'da pitbullu bıçaklı saldırgan kamerada!
Terör örgütüne bir darbe daha!
Terör örgütüne bir darbe daha!
Ormanlık alanda kanlı bahis: 25 gözaltı
Ormanlık alanda kanlı bahis: 25 gözaltı
Şehre inen ayılar esnafa saldırdı!
Şehre inen ayılar esnafa saldırdı!
Benekli Ayhan feci şekilde dayak yedi!
Benekli Ayhan feci şekilde dayak yedi!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Meteoroloji’den 6 il için uyarı! Nerelerde sağanak bekleniyor?
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Nerelerde sağanak bekleniyor?
Mardin’de skandal görüntü
Mardin'de skandal görüntü
Haliç’te korku dolu anlar: Denize düştü
Haliç’te korku dolu anlar: Denize düştü
Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Yolcu dolu İETT otobüsüne taşlı saldırı
Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı
Denizin dibinden külçe külçe çıkarıldı
Ünlü oyuncu alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı
Ünlü oyuncu alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı
Daha Fazla Video Göster