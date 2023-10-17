17 Ekim 2023, Salı
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Ormanlık alanda kanlı bahis: 25 gözaltı
Sarıyer’de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi. Köpek dövüşü kumarını organize ettiği tespit edilen B.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı. Alanda ele geçirilen Malaklı ırkı köpek ise koruma altına alındı.