27 Kasım 2022, Pazar
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Ormanda yürüyüş yaparken karşısına çıktı! Ölü adamın parmakları kan dondurdu
Dünyanın farklı yerlerinde yetişen bazı bitkiler görenleri şaşkına çeviriyor. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki 'yok artık' dememek elde değil. Bu duruma son olarak 31 yaşındaki Mike Roberts şahit oldu. İş molasında ormanda yürüyüşe çıkan Roberts, karşılaştığı şey karşısında dehşete düştü. Tüyler ürperten görüntü kısa sürede viral oldu.