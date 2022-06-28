Orhan Gencebay Cüneyt Arkın'ı bu sözlerle anlattı: İstisna bir sanatçıydı

Dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Orhan Gencebay, A Haber canlı yayınında Arkın ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gencebay, "Hepimizin başı sağ olsun. Türk milletinin başı sağ olsun. Bir üstadımızı kaybettik. Cüneyt Arkın’ı tanımayan bilmeyen takdir etmeyen gerçekten yoktur. Nesiller boyu çok önemli çalışmalara imza atmış biridir. Hem yakışıklı aslanlar gibi hem de görevini fevkalade yapan birisiydi. Biz onunla bir film de çektik. Yakın bir dostluk iyi çalışmalar yaptık. Neticede büyük izler bıraktı ve çok anılacak. İstisna bir sanatçıydı." dedi.

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