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Önündeki araç ani fren yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek başka araca çarpan sürücü kamerada

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Giriş: 28.03.2024 13:08
Avcılar E-5'te bir sürücü, trafikte seyir halindeyken önündeki aracın ani firen yapmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeritte bulunan araca arkadan çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı kask kamerasına yansıdı.
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