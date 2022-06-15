15 Haziran 2022, Çarşamba
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Önce Cemal Reşit Rey'de, şimdi vapurda... İBB'den bir garip doğaçlama dans
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen ve Cemal Reşit Rey salonunda Alman dansçı Ingo Reulecke tarafından "doğalaçma dans" adıyla yapılan gösteri hem sosyal medya kullanıcılarının hem de İstanbulluların tepkisini çekmişti. Aynı isim bu kez bir şehir hatları vapurunda bu kez yanındakilerle birlikte yine "doğaçlama dans" adı altında gösteri yaptı. Gruptakilerden bir vapurda tutunduğu rafı kırdı. İlk gösteri gibi bu da büyük tepki çekti. Akıllardaki soru ise şu "dans gösterisi adı altındaki bu etkinliğe ne kadar para harcandı?"