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Ölümcül köpek pitbull silah sayılabilir mi?

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Giriş: 22.04.2022 12:37
İstanbul'da kaldırımda yürüyen bir kişiye köpeklerin saldırısına uğradı. Kalçasından ve ayağından yaralanarak korkuya kapılan genç kendini park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtardı. Pitbull saldırılarına verilen ceza yeterli mi? Avukat Devrim Nur Kayabalı konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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