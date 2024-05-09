09 Mayıs 2024, Perşembe
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Ölü bulunan turistin cenazesi düştüğü uçurumdan çıkartıldı
Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan Polonyalı yaşlı kadın, ören yeri girişine yakın bir bölgedeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Kaybettiği yolu bulmak isterken 75 metrelik uçuruma yuvarlanan turistin cenazesi uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.