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Ölü bulunan turistin cenazesi düştüğü uçurumdan çıkartıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 14:44
Yabancı turist kafilesiyle geldiği Pamukkale'de kaybolan Polonyalı yaşlı kadın, ören yeri girişine yakın bir bölgedeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Kaybettiği yolu bulmak isterken 75 metrelik uçuruma yuvarlanan turistin cenazesi uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.
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