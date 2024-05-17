Okulda dehşet! Biber gazı kapsülü patladı 25 öğrenci hastanelik oldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda korku dolu anlar yaşandı. Bir öğrencinin getirdiği biber gazı topu sınıfta patladı ve gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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