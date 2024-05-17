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Okulda dehşet! Biber gazı kapsülü patladı 25 öğrenci hastanelik oldu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.05.2024 11:59
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda korku dolu anlar yaşandı. Bir öğrencinin getirdiği biber gazı topu sınıfta patladı ve gazdan etkilenen 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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