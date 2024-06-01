Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu! Köyde yaşamanın avantajları saymakla bitmiyor

Şehre Yakın ekibi bu hafta Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarmaşık Köyü’ne konuk oldu. Stresten şehirden uzak bir gün geçirdi. Gelin şimdi Sinan Yılmaz ve Mehmet Sıddık Bilge'nin izlenimlerine tanıklık edelim...

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