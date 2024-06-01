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Şehre Yakın ekibi Diyarbakır’a konuk oldu! Köyde yaşamanın avantajları saymakla bitmiyor

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 01.06.2024 11:19
Şehre Yakın ekibi bu hafta Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Sarmaşık Köyü’ne konuk oldu. Stresten şehirden uzak bir gün geçirdi. Gelin şimdi Sinan Yılmaz ve Mehmet Sıddık Bilge'nin izlenimlerine tanıklık edelim...
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