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Okul çevrelerinde sıkı denetim

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Giriş: 01.12.2023 16:39
Başkent Ankara'da okul çevrelerinde denetim yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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