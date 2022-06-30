30 Haziran 2022, Perşembe
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Niğde’de panik anları böyle görüntülendi! Balkondan atlayan kadını havada yakaladı
Niğde’de bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevler sebebiyle balkondan atlayan kadını komşusu kurtardı. Kadını kurtarmak isterken 2 parmağı kırılan Fuat Kızıltepe, “ Refleksle kadını tuttum. O sırada kadının sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. Sol elime de bir iman gücü geldi, sol elimle kadını tuttum.” dedi.