Niğde’de panik anları böyle görüntülendi! Balkondan atlayan kadını havada yakaladı

Niğde’de bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevler sebebiyle balkondan atlayan kadını komşusu kurtardı. Kadını kurtarmak isterken 2 parmağı kırılan Fuat Kızıltepe, “ Refleksle kadını tuttum. O sırada kadının sırtı yanıyordu. Sağ elimi attığımda elim yandı. Sol elime de bir iman gücü geldi, sol elimle kadını tuttum.” dedi.