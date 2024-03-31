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Niagara Şelaleleri’nde acil durum ilan edildi! Güneş tutulması için 1 milyon kişi gidecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 06:15
1 milyondan fazla kişi 8 Nisan'daki güneş tutulmasını izleyebilmek için Kanada'nın Niagara Şelaleri'ne gidecek. Bu durumdan dolayı Niagara Şelaleleri'nde acil durum ilan edildi.
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