Niagara Şelaleleri’nde acil durum ilan edildi! Güneş tutulması için 1 milyon kişi gidecek

1 milyondan fazla kişi 8 Nisan'daki güneş tutulmasını izleyebilmek için Kanada'nın Niagara Şelaleri'ne gidecek. Bu durumdan dolayı Niagara Şelaleleri'nde acil durum ilan edildi.

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