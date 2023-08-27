Neye uğradığını şaşırdı! Onlarcası bir arada böyle görüntülendi

Sarıkamış’ta belgeselleri aratmayan görüntüler, onlarca ayı yavrularıyla birlikte çöplüğe indi. Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek depolayan boz ayılar ilk kez bu kadar fazla olarak bir arada görüntülendi.

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