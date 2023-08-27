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Neye uğradığını şaşırdı! Onlarcası bir arada böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 27.08.2023 17:08
Sarıkamış’ta belgeselleri aratmayan görüntüler, onlarca ayı yavrularıyla birlikte çöplüğe indi. Kış uykusuna yatmadan önce yiyecek depolayan boz ayılar ilk kez bu kadar fazla olarak bir arada görüntülendi.
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