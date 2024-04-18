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Namaz kılarken bir anda yere yığıldı! Kalp krizi geçiren Barış Aşık vefat etti | O anlar kamerada

DHA
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Giriş: 18.04.2024 12:48
Isparta'da Devlethan Camii'nde namaz kılarken kalp krizi geçiren Barış Aşık hayatını kaybetti. O anlar caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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