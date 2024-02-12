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Muğla’yı fırtına vurdu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 18:09
Muğla'da fırtına etkili oluyor. Saatteki hızı 75 km'yi aşan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi karaya vuran dalgaların boyu 3 metreyi aştı. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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