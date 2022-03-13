13 Mart 2022, Pazar
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Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru kamyonun altında kaldı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir kazaya müdahale etmek için olay yerinde bulunan polis memuru ve sağlık personeli meydana gelen ikinci kazada yaralandı. Kamyonun altında kalan polis memuru uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.