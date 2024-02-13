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Muğla’da fırtına etkisi! Marmaris’te tekne karaya oturdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 09:04
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için de fırtına uyarısında bulunmuştu. Etkili olan fırtına sonrası Marmaris’te tekne karaya oturdu. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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