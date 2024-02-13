Muğla’da fırtına etkisi! Marmaris’te tekne karaya oturdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için de fırtına uyarısında bulunmuştu. Etkili olan fırtına sonrası Marmaris’te tekne karaya oturdu. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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