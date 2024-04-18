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Muğla’da faciadan dönüldü! Fethiye’de işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 18:14
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir otel inşaatının bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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