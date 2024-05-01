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İstanbul Üniversitesi’nde kariyer şenliği! Öğrenciler iş imkanı buluyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 18:03
İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen kariyer şenliklerinde sektör temsilcileri ile öğrenciler bir araya geldi. Öğrenciler bu sayede hem iş hem de staj imkanı yakalıyor. İşte detaylar...
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İstanbul Üniversitesi’nde kariyer şenliği!
İstanbul Üniversitesi’nde kariyer şenliği!
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