İstanbul Üniversitesi’nde kariyer şenliği! Öğrenciler iş imkanı buluyor

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen kariyer şenliklerinde sektör temsilcileri ile öğrenciler bir araya geldi. Öğrenciler bu sayede hem iş hem de staj imkanı yakalıyor. İşte detaylar...

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