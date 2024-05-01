01 Mayıs 2024, Çarşamba
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Eski kız arkadaşının sevgilisinin arabasına bomba koydu! 'Düzenek koymadım, bilmiyorum' dedi, tutuklandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde takıntı haline getirdiği eski kız arkadaşı Rabia S.’nin sevgilisi Batuhan H.’nin otomobilinin motor kısmının altına bomba düzeneği yerleştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen Serdar E. savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkemede, suçlamaları reddeden Serdar E., "Ben düzenek koymadım. Bilmiyorum" dedi. Serdar E., mahkeme tarafından tutuklandı.