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Çalıntı otomobille gelip motosiklet çaldılar! O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 01.05.2024 21:04
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 1 hafta içerisinde 1 otomobil ile 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çaldıkları otomobille geldikleri iş yerinin önünden, motosikleti de alıp gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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