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Kimseye geçit vermeyen kedi: Yedi Bela Hüsnü! İzin almadan geçit yok

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 19:57
İstanbul Esenler'de esnafın sahiplendiği "Yedi Bela Hüsnü" isimli kedi, caddeyi adeta mesken tuttu. Yolu kullananlara geçit vermeyen, hatta zaman zaman bela olan kedinin o anları sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
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Yedi Bela Hüsnü kimseye geçit vermiyor
"Yedi Bela Hüsnü" kimseye geçit vermiyor
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