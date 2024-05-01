Kimseye geçit vermeyen kedi: Yedi Bela Hüsnü! İzin almadan geçit yok

İstanbul Esenler'de esnafın sahiplendiği "Yedi Bela Hüsnü" isimli kedi, caddeyi adeta mesken tuttu. Yolu kullananlara geçit vermeyen, hatta zaman zaman bela olan kedinin o anları sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

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