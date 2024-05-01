01 Mayıs 2024, Çarşamba
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İşçilerin üzerine inşaat demirleri devrildi! 3’ü ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Körfez ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde bir fabrikanın depolama alanı inşaatında meydana geldi. Perde beton duvarın yapımı sırasında kullanılan demirler, rüzgarın etkisiyle devrildi. Bu sırada orada çalışma yapan I.Ö. A.K. ve M.C. demirlerin altında kaldı 1 işçi ise savrulan parçalardan yaralandı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan I. Ö., A.K. ve M.C mesai arkadaşlarının da yardımıyla demir yığınının altından ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralı 4 işçi ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.