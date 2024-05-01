01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar! 4 şüpheli yakayı ele verdi

Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar! 4 şüpheli yakayı ele verdi

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2024 19:08
Olay, 28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp, üzerlerine yürüyerek korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.'yi dün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ., 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar!
Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar!
Otomobil şarampole uçtu! 1’i bebek 6 kişi yaralandı
Otomobil şarampole uçtu! 1’i bebek 6 kişi yaralandı
Ankara’da ev ve iş yerleri suya gömüldü!
Ankara'da ev ve iş yerleri suya gömüldü!
Sokak köpeği çocuğa saldırdı
Sokak köpeği çocuğa saldırdı
İstanbul Üniversitesi’nde kariyer şenliği!
İstanbul Üniversitesi’nde kariyer şenliği!
Feci kaza kamerada! Savaş alanına döndü
Feci kaza kamerada! Savaş alanına döndü
Torpille bomba düzeneği!
Torpille bomba düzeneği!
Sahte ilan çetesi çökertildi!
Sahte ilan çetesi çökertildi!
50 koli makaron ele geçirildi
50 koli makaron ele geçirildi
Feci kaza! 2’si polis 6 yaralı
Feci kaza! 2’si polis 6 yaralı
Kudüs’te öldürülmüştü! Gıyabi cenaze namazı kılındı
Kudüs'te öldürülmüştü! Gıyabi cenaze namazı kılındı
Kazadan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Kazadan son anda kurtuldu! O anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster