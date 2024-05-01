Yolda yürüyenleri korkutup saldırdılar! 4 şüpheli yakayı ele verdi

Olay, 28 Nisan'da İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’ndeki bir otoparkta meydana geldi. Yolda yürüyen bir grup genç, yanlarına yaklaştıkları gençleri bağırıp, üzerlerine yürüyerek korkutarak, küfretti. Ardından karşı gruptaki gençlerden birini darbedip burnunu kıran şüpheliler, o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüde o sırada sokaktan geçen bir kadın ve çocuğun da panik yaşadığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheliler E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ.'yi dün gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.D., B.E.A., A.F.O. ve B.T.İ., 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

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