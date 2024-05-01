Didim’de sokak köpeği çocuğa saldırdı! Böyle yardıma koştular

Aydın’ın Didim ilçesinde sahilde gezen küçük çocuğa köpek saldırırken, çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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