14 Kasım 2022, Pazartesi
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Muğla'da acı olay: Yanan otomobilde can verdi
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, ağaca çarpıp dereye yuvarlanan ve ardından alev alarak yanmaya başlayan otomobilde sıkışan 30 yaşındaki sürücü Hayati Çimen hayatını kaybetti. İşte olay yerinden yürek burkan görüntüler...