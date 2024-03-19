19 Mart 2024, Salı
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Müge Anlı'da ihanet skandalı! 24 yaşındaki sevgilisi annesiyle kaçtı
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", yine dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Programına katılan 18 yaşındaki Nehir, acı bir ihanetle harşı karşıya kaldı. 18 yaşındaki genç kız "Eşim dediğim sevgilim annemle kaçtı" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Başlangıçta Müge Anlı'nın bu sözlere pek inanmak istememesine rağmen, canlı yayında paylaşılan TikTok görüntüleri ise herkesi çileden çıkardı.