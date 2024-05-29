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Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı! Annesinin feryadı yürekleri dağladı! Lamia'nın babası yaşındaki sevgilisi...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 14:30
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine akılalmaz bir olay yaşandı. Ailesinin yanından kendisinden yaşça büyük bir adam için kaçan 18 yaşındaki Lamia, Müge Anlı'da bulundu. Canlı yayında ailesi ile kavuşan Lamia'nın sözleri herkesi çileden çıkardı. Telefonla yayına bağlanan kişiler ise Lamia'nın sevgilisi hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Gerçekleri bir türlü göremeyen Lamia'nın annesinin feryadı yürekleri dağladı.
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