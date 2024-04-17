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Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı

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Giriş: 17.04.2024 09:31
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı.
Motosikletli 2 şüpheli araçları kurşunlayarak kaçtı
Motosikletli 2 şüpheli araçları kurşunlayarak kaçtı
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