26 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Motosikletle akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.05.2024 19:18
Motosiklet kaza oranların fazla olduğu Iğdır'da sürücüler her gün yeni bir kazaya davetiye çıkarıyorlar. Şehirde büyük çoğunluğu ehliyeti olmayan bir grup motosiklet sürücüsü trafikte motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Bazı motosiklet sürücüleri yaptıkları hareketlerin görüntülerini bir marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyorlar. Yapılan bir paylaşımda da bir motosiklet sürücüsü ehliyeti, kaskı ve plakası olmadığı için kendisini takip eden polisleri atlatırken o anları da sosyal medyada paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar!
Akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar!
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Çatalca’daki feci kaza güvenlik kamerasına
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Beyoğlu’nda kadınlar arasında yumruklu kavga
Beyoğlu'nda kadınlar arasında yumruklu kavga
İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık!
İstanbul’da “pes” dedirten hırsızlık!
Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı
Ekip otosunun karıştığı kazada 2’si polis 3 kişi yaralandı
Denize giren 19 yaşındaki genç kayboldu!
Denize giren 19 yaşındaki genç kayboldu!
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü
ABD’yi hortum vurdu: 2 ölü
Doğurganlık ve boşanmanın yüksek olduğu 6 il!
Doğurganlık ve boşanmanın yüksek olduğu 6 il!
Yeni tip ehliyete geçiş için son tarih 31 Aralık
Yeni tip ehliyete geçiş için son tarih 31 Aralık
Anadolu diyarı Konya’nın Akören ilçesinde!
Anadolu diyarı Konya’nın Akören ilçesinde!
Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması kamerada
Sahipsiz köpeklerin öğrencilere saldırması kamerada
Daha Fazla Video Göster