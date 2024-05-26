Motosikletle akrobatik hareketler yapıp trafiği tehlikeye attılar! O anlar kameralara yansıdı

Motosiklet kaza oranların fazla olduğu Iğdır'da sürücüler her gün yeni bir kazaya davetiye çıkarıyorlar. Şehirde büyük çoğunluğu ehliyeti olmayan bir grup motosiklet sürücüsü trafikte motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Bazı motosiklet sürücüleri yaptıkları hareketlerin görüntülerini bir marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyorlar. Yapılan bir paylaşımda da bir motosiklet sürücüsü ehliyeti, kaskı ve plakası olmadığı için kendisini takip eden polisleri atlatırken o anları da sosyal medyada paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN