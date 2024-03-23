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Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı! Putin'den ilk açıklama geldi: Herkesi cezalandıracağız

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Giriş: 23.03.2024 18:00
Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 150 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Ukrayna yaşanan saldırıyla uzaktan yakından alakaları olmadığını duyururken Rusya Devlet Başkanı Putin "Halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Rusya'da milli yas ilan edildi.
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