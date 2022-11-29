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Minibüsçülerin tekme tokat kavgası kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.11.2022 16:47
Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İnönü Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce kavga ettikleri için mahkemelik olan ve aynı hat üzerinde faaliyet gösteren iki tane minibüsçü arasında yol vermeme nedeniyle tartışmaya başladı. Taraflardan biri diğerinin önüne minibüsü kırıp, yanındaki arkadaşıyla tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Sürücü ise kapıyı kapatarak kendini korumaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, yolcuların bindiği kapıdan girerek saldırmaya devam etti.
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