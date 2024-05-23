23 Mayıs 2024, Perşembe
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Milli İstihbarat Başkanı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, arkası dönük şekilde potaya üçlük tam isabet!
MİT Başkanı Kalın’ın tek eli ile arkası dönük bir şekilde üçlük atış çizgisinin gerisinden potaya tam isabet atış yaptığı görüntüyü Gencik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi İnstagram hesabından “Şimdi onlar düşünsün” notu ile paylaştı. Büyük beğeni toplayan atış sosyal paylaşım sitesinde gündem oldu