Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni müfredat açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaşlarına ilişkin konuştu. "Konuyla ilgili özel sektör temsilcileri ile görüşüyoruz" dedi. Tekin, onayladığı yeni müfredata ilişkin kamuoyunda yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

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