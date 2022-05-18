Midesinden 774 parça kapsül çıkarıldı! Ekipler şaştı kaldı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; lideri Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A. Çetinkaya, yardımcısı ise oğlu C.Çetinkaya olan bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Üç uyuşturucu kuryesinin midelerinden 774 parça kapsül halinde toplam ağırlığı 4 kilo 862 gram uyuşturucu çıktı.