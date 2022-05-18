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Midesinden 774 parça kapsül çıkarıldı! Ekipler şaştı kaldı

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Giriş: 18.05.2022 16:57
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; lideri Örfi Çetinkaya'nın kardeşi A. Çetinkaya, yardımcısı ise oğlu C.Çetinkaya olan bir uyuşturucu şebekesini çökertti. Üç uyuşturucu kuryesinin midelerinden 774 parça kapsül halinde toplam ağırlığı 4 kilo 862 gram uyuşturucu çıktı.
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