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MHRS randevularına düzenleme! Hastalardan “geliyorum” onayı alınacak

Damla Karasu
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 11:55
Güncelleme:18.04.2024 11:56
Geçen yıl yurt genelinde 23 milyon kişi MHRS üzerinden hastane randevusu alıp muayene olmaya gitmedi. Bu durum büyük sıkıntılara neden oldu. Hastanelerdeki randevu sorununa karşı yeni uygulama hayata geçirilecek. İşte detaylar.
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