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Metro vagonunu ringe çevirdiler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 17:36
Güncelleme:19.05.2024 17:36
Bursa’da metro vagonunda çıkan yumruklu kavga kameraya yansıdı.
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Metro vagonunu ringe çevirdiler
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