26 Mayıs 2024, Pazar
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Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli’de sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücünün yaşamını yitirdiği kazada, devrilen tırın metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.