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Meteoroloji’den yağış uyarısı! İstanbul dahil birçok ilde yağışlı hava etkili olabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 15:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağış uyarısı geldi. İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağmur bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal’ın konuğu olan hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik aktardı.
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