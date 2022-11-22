Meteoroloji’den kritik alarm

Meteoroloji, 17 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı yaptı. Marmara ve Ege bölgesinde ise fırtına ile sağanak yağışa karşı tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti. Hem meteoroloji ile ilgili son uyarıları hem de trafik durumunu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.