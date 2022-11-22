22 Kasım 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meteoroloji'den kritik alarm
Meteoroloji, 17 kent için "sarı" ve "turuncu" kodlu uyarı yaptı. Marmara ve Ege bölgesinde ise fırtına ile sağanak yağışa karşı tedbirli olması gerektiğine dikkat çekti. Hem meteoroloji ile ilgili son uyarıları hem de trafik durumunu A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.