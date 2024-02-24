Meteorolojiden çığ ve sağanak uyarısı! İşte il il 5 günlük tahmin | 24-28 Şubat 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu yayınladı. Şubat ayının son haftasına girilirken, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken; bazı bölgeler için çığ uyarısı yapıldı. Batı Akdeniz, Balıkesir ve Denizli çevreleri için ise sağanak yağış uyarısı geldi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...