23 Mart 2022, Çarşamba
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Meteoroloji şubat ayı yağış raporunu açıkladı! İl yağış rekoru Antalya'da
Meteoroloji Genel Müdürlüğü şubat ayı yağış raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye geneli yağış rekoru Antalya'da gerçekleşti. Antalya'daki Nebiler Ormanı'nda 23 Şubat'ta 252,3 kilogram yağış düştü. Kent genelinde en fazla yağış 170 kg ile Antalya'da yaşandı. Detayları A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.